 الزعاق يتوقع: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

الزعاق يتوقع: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

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الزعاق يتوقع: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

تواصل- سعود الخالد:

توقّع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه “خلال هذا اليوم الثلاثاء يسود الاستقرار العام على معظم المناطق مع وجود بعض السحب العابرة على الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة”، بمشيئة الله.

ونبه الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”، سالكي الطريق السريع الرابط بين الدمام والرياض والقصيم وحائل والجوف، إلى ضرورة متابعة وجود ريح مثيرة للأتربة على بطن الطريق نهار اليوم.

وتابع، “أما سالكي الطريق الرابط بين جدة ومكة والمدينة”، فأشار الزعاق إلى أن عليهم التنبه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة على بطن الطريق طوال نهار اليوم.

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