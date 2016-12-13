تكريم طالبات «فصل التسريع» في «تعليم الشفا» بالرياض

تواصل – هياء الدكان:

رعت مديرة إدارة الإشراف التربوي الأستاذة ريم الراشد برنامج لتكريم طالبات فصل التسريع التابع لمكتب تعليم الشفا في ثانوية ٢٨ / المقررات.

ونفذ البرنامج في يوم الاثنين الموافق ٢٧/ ٣/ ١٤٣٨هـ وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة إلهام أبو حسان ومديرة مكتب تعليم الشفا الأستاذة نورة الكنعان والمساعد للشؤون التعليمية في المكتب الأستاذة هيا السعد والمنسقة للمقررات في إدارة الإشراف الأستاذة رقية المحمود.

وقد حضر البرنامج المشرفات التربويات ومنسقات المقررات وقائدات مدارس المقررات وأمهات الطالبات المتفوقات، حيث بدأ البرنامج بأنشودة ترحيبية بالحاضرات ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، فكلمة لمديرة مكتب تعليم الشفا الأستاذة نورة الكنعان رحبت فيها بالحاضرات، ووضحت أهمية مثل هذه البرامج والتي تخدم مصلحة الطالبات وترتقي بمستواهن التحصيلي.

وطرحت الأستاذة رقية المحمود المنسقة المركزية للمقررات في إدارة الإشراف ورقة عمل والمبنية على تجربة تسريع الطالبات لنظام المقررات حيث تطرقت إلى مستخلص الدراسة والأسباب الداعية لتطبيق هذه التجربة والأهداف والية التنفيذ والصعوبات التي واجهتهم.

وتقدمت بالشكر لمكتب التعليم بالشفا وكذلك قائدات المدارس والمنسقات على التعاون لإنجاز مثل هذه التجارب وتلاها تكريم الطالبات من قبل مديرة إدارة الإشراف ومديرة مكتب تعليم الشفا للطالبات الخريجات، وكذلك للمعلمات وقائدة المدرسة ث28 والقائدات المشاركات والمنسقة بالمكتب الأستاذة هدى الشلال.

وتقدمت مديرة الإشراف التربوي الأستاذة ريم الراشد بكلمة في نهاية البرنامج شكرت فيها مكتب تعليم /الشفا ومنسوبات ثانوية ٢٨ لمبادرتهم بإقامة فصل التسريع الوحيد في منطقة الرياض ولطالبات المقررات ودورهم الفعال لإنجاح العمل والخروج به على الوجه المطلوب واثنت على الطالبات المثابرات والمجتهدات اللاتي ساعدن في وجود مثل هذه التجارب. وقد نال البرنامج استحسان الجميع.