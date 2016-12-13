 الرياض.. «تحفيظ مكنون» تخصص مليون ريال لدعم المجمعات النموذجية | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. «تحفيظ مكنون» تخصص مليون ريال لدعم المجمعات النموذجية

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الرياض.. «تحفيظ مكنون» تخصص مليون ريال لدعم المجمعات النموذجية

تواصل – خالد العبدالله:

عقدت إدارة الشؤون التعليمية بجمعية ‘‘مكنون‘‘ لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، اجتماعاً مع مشرفي المجمعات التعليمية النموذجية، لمتابعة مستجدات عملها وطريقة أدائها، في حضور فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد، المساعد لحلقات البنين، ومشرفي المجمعات النموذجية البالغ عددهم 20 مشرفاً، وممثل عن قسم البنين في مراكز الإشراف العشرة.

أدار اللقاء، ياسر حاكمي مشرف البرامج التعليمية، الذي شرح فكرة المجمعات، وبين دور الجمعية والمراكز في هذا المشروع، كما شرح مؤشرات الأداء للمجمعات النموذجية للعام الحالي 1438هـ، مضيفاً أن الجمعية وتشجيعا منها لإنجاح عمل المجمعات ومساعدتها في استمرار رسالتها التعليمية، قامت بدعمها هذا العام بمبلغ ملايين ريال.

جدير بالذكر أن المجمعات التعليمية هي تلك المساجد التي تعمل تحت إدارة موحدة ضمن مركز إشرافي واحد تتعاون فيما بينها لتطبيق المنهج التعليمي والتربوي المعتمد، حيث تتكون الحلقات القرآنية التابعة للجمعية من ثلاثة تشكيلات تعليمية هي المسجد والمجمع القرآني والمجمع التعليمي, وهي تشكيلة الغرض منها الضبط التعليمي وإتقانه وتحسين المخرجات وتجويدها والترقي في سماء التصنيفات النموذجية.

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