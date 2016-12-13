مفاجأة.. مؤسس وسم «إسقاط الولاية» صاحب «حساب إباحي»

تواصل – وكالات:

حكمت جزائية الدمام، صباح اليوم، بسجن مواطن عاماً واحداً وتغريمه 30 ألف ريال ومصادرة هاتفه، بعد إدانته بالتحريض في موقع “تويتر” على إسقاط الولاية عن المرأة.

واعتبرت المحكمة، بحسب “عكاظ”، إن فعل المتهم جاء كمخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما اتهمته بالدعوة للفاحشة والرذيلة لإنشائه حسابا لنشر الصور الإباحية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في الأحساء تقدمت بدعوى ضد مواطن ضبطته دورية أمنية أثناء قيامه بوضع ملصقات على عدد من الجوامع في الأحساء كتب فيها عبارات باللغتين العربية والإنجليزية تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة، وتبين من التحقيقات أنه نفس الشخص الذي يدعو إلى ذلك عبر حساب في موقع تويتر.

وأكدت هيئة التحقيق أن المتهم هو من وضع مطلب (إسقاط الولاية عن المرأة) و(هاشتاق) (سعوديات نطالب بإسقاط الولاية)، حيث وجه الادعاء العام إلى المدعى عليه تهمة إثارة وتأليب الرأي العام من خلال وضع ملصقات ونشر تغريدات تطالب بإسقاط الولاية عن المرأة.