موجز الصباح| بناء 300 ألف وحدة سكنية في 2017.. وردع متسللين حوثيين على الحدود

تواصل- الرياض:

جدولة استحقاقات الشركات على الجهات الحكومية لتفادي التأخير

تلقت الجهات المختصة، توجيهات بجدولة مستحقات الشركات على الجهات الحكومية، ليتم دفعها بالكامل، خلال الفترة المقبلة؛ لتفادي حالات التأخير التي حدثت في وقت سابق وتمت تسويتها بحلول نهاية 2016.

وزير الإسكان يعلن عن بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال 2017

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن وزارته ترتب لتنفيذ خريطة خلال 2017م، تتضمن بناء 300 ألف وحدة سكنية عبر شراكات مع كوريا الجنوبية والصين ومطورين محليين.

«نزاهة» تبدأ التحقيق في قضية مسؤول صحة جازان

باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘‘، التحقيق في قضية تجاوزات وتحايل مسؤول في صحة جازان على الأنظمة، وتقاضيه رواتب تصل إلى ربع مليون ريال في سنة مالية واحدة، وحصوله على إجازة قدرها 6 أشهر.

القوات الخاصة تردع متسللين حوثيين على الحدود

تصدت وحدات من المظليين والقوات الخاصة، في عملية نوعية ليلية، لمتسللين حوثيين، مستعينين في ذلك بأساليب قتالية متمرسة وسط الحدود الشائكة والتضاريس القاسية.

مرور مكة: مركبات الأئمة والمؤذنين مسموح دخولها «مركزية الحرم»

أكد المتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، أن مركبات الأئمة والمؤذنين لن تمنع من دخول المنطقة المركزية للحرم في حال إغلاق الطرق، ليكون إجمالي أنواع المركبات المسموح بدخولها 6 أنواع.

«النقد» توضح سبب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بروز أي إشكالات تزامنت مع طرح الإصدار السادس من العملة النقدية للتداول، في وقت كان ملاحظاً فيه عدم اعتماد عدد من صرافات البنوك التعامل بالعملات الجديدة حتى ساعة إقفالها في بعض مناطق المملكة.

«الداخلية» تشدد على جمع مبالغ الديات عبر حسابات بنكية رسمية

شددت وزارة الداخلية، على أهمية الالتزام بفتح حسابات رسمية عن طريق إمارات المناطق في حال جمع مبالغ الديات لورثة القتيل، تجنبا لما يفعله بعض المواطنين من جمع هذه التبرعات بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.

مستثمرون: قرار «العمل» بتحديد أسعار الاستقدام يرفع الكلفة لـ3 آلاف دولار

قال مستثمرون في قطاع الاستقدام: إن قرار وزارة العمل بتحديد تكلفة الاستقدام سيعمل على خروج مكاتب الاستقدام المحلية خارج السوق والتحوّل إلى قطاعات أخرى.

وبينوا أن سماسرة الاستقدام الذين تسيطر عليهم بعض الوزارات في الدول المستقدم منها أوصلوا تكلفة استقدام بعض الجنسيات إلى 3 آلاف دولار.