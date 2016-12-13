الحميدان: «حساب المواطن» يشمل المرأة المعيلة

تواصل- الرياض:

قال نائب وزير العمل أحمد الحميدان: إن برنامج “حساب المواطن”، يشمل المواطنات المعيلات لأسرهن وأنفسهن، بنفس الشروط والآلية المفروضة على الرجال.

وأوضح الحميدان، أنه لحفظ حق المواطن ومراعاة الأسر محدودة الدخل، وحمايته من آثار الإصلاحات، التي تعمل عليها الدولة، فقد صممت الدولة برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط الذي من المزمع أن ينطلق بعد 36 يوماً من الآن.

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار المياه والطاقة، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.

وأعلن أنه سيتم البدء بالتسجيل في برنامج “حساب المواطن” بداية من اليوم الأول من شهر فبراير عام 2017 ميلادي الموافق 4 جمادي الأولى عام 1438 هـ، بحسب “الرياض”.

وأشار الحميدان، إلى أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.