 تجمّد هواتف «بيكسل» الجديدة يهدد سمعة «جوجل» | صحيفة تواصل الالكترونية

تجمّد هواتف «بيكسل» الجديدة يهدد سمعة «جوجل»

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تجمّد هواتف «بيكسل» الجديدة يهدد سمعة «جوجل»

تواصل – وكالات:

انتشرت تقارير تقنية مؤخراً، تفيد بتعرض عدد متزايد من مستخدمي هواتف ‘‘بيكسل‘‘ و‘‘بيكسل إكس إل‘‘ التابعين لشركة ‘‘جوجل‘‘ لمشاكل تتعلق بتجمد الجهاز وعدم استجابته دون أي سبب واضح لهذا الأمر، ويتكرر هذا التجمد لفترات زمنية تصل إلى دقيقة كاملة أحياناً.

وحسب موقع ‘‘البوابة العربية للتقنية‘‘، يوثر هذا الأمر على جهود الشركة الرامية إلى تسويق هواتفها الجديدة والتي تعد من الفئة الرائدة في السوق، فهذه المشاكل البرمجية التي تظهر قد تحد من إقدام  المستخدمين على شراء الهاتف.

ومؤخراً، ظهرت على منتديات ‘‘جوجل‘‘ مناقشات مطولة بين المستخدمين توثق سلسلة من حالات تجمد برمجيات الجهاز وعدم الاستجابة بصورة غير مبررة ومبهمة، حيث إن تجمد واجهة المستخدم بشكل كامل يعتبر القاسم المشترك بين المستخدمين.

حيث يشير أحد المستخدمين، إلى أنه يملك هاتف بيكسل إكس إل بسعة 128 جيجابايت وأن الهاتف يصبح فجأة غير قادر على الاستجابة وبشكل عشوائي، وأن ذلك الأمر لا يحدث أثناء استخدام تطبيق معين أو مهمة معينة بل عشوائي.

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