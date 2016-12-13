تعرَّف على 5 علاجات طبيعية تخلصك من تشنجات العضلات

تواصل – وكالات:

ذكر موقع ‘‘Organic Facts‘‘ المعنيّ بشؤون الصحة، أن تشنجات العضلات هي حالة يمكن أن تصيب أي شخص سواء كان رياضياً أو غير ذلك، مبيناً أنه على الرغم من أهمية ممارسة الرياضة، لكن هناك بعض الحالات قد يصابون جراءها بالتشنجات في الذراعين أو الساقين.

وأوضح الموقع، أن هناك بعض الأمور التي تسبب هذه التشنجات منها الجفاف، ونقص بعض المعادن في الجسم، وقدم الموقع بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على التخلص من هذه الحالات منها:

1- الكالسيوم:

واحد من أهم المعادن المهمة للجسم، حيث تقول الدراسات: ‘‘إن تقلصات العضلات سببها الأساسي قصور الكالسيوم في الجسم‘‘، لذلك ينصح الأطباء بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن واللوز والأسماك.

2- خل التفاح:

خل التفاح، له فوائد عديدة مختلفة للجسم، فيستخدم لتحسين صحة الجلد وتحسين عملية الهضم، كما أنه غني بالبوتاسيوم الضروري للتخلص من تقلصات العضلات، والبوتاسيوم، مهم لتوازن السوائل ونقلها داخل الجسم، فتقول الدراسات ‘‘إن استهلاك خل التفاح بكميات صغيرة يمكن أن يعزز قدرة الجسم على التخلص من حدة التوتر في تلك العضلات‘‘.

3- زيت القرنفل:

زيت القرنفل، مضاد قوي للالتهابات، فهو علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من تشنجات لأنه يساعد على تقليل تورم الأنسجة المصابة.

4- فيتامين E:

أجريت العديد من الدراسات المختلفة على مدى تأثير فيتامين E على تشنجات العضلات، فقالت الدراسات ‘‘إن فيتامين E يساعد على تدفق الدم عبر الشرايين، الأمر الذي يساعد على تخفيف هذه التشنجات‘‘.

5- الماء:

الجفاف، من أهم أسباب الشعور بهذه التشنجات، لأن العضلات لا يصلها ما يكفيها من كميات منها، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالتمزق، لذلك ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من هذه التشنجات بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا.