دراسة جديدة تمهد الطريق للقضاء على البكتيريا المقاومة للدواء

تواصل – وكالات:

قال علماء من جامعة آرهوس في الدنمارك إنهم توصلوا لطرق جديدة للقضاء على العديد من أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، حيث تعد هذه الدراسات رائدة في مجال القضاء على الأنواع المعقدة من البكتريا، مما يمهد الطريق لإنهاء الصراع الطبي مع العديد من الأمراض المستعصية.

وبعد دراسات طويلة قام بها العلماء في جامعة آرهوس الدنماركية للتعرف على ماهية تلك البكتيريا، وسبب عجز الأدوية عن القضاء عليها، تمكنوا من التوصل إلى معلومات مهمة من شأنها حل المشاكل المتعلقة بمكافحة تلك الأنواع المستعصية على العلاج.

وقال العلماء إن الكثير من أنواع البكتيريا تدخل جسم الإنسان وتتسبب بالعديد من الأمراض، ولذلك يلجأ الأطباء لوصف المضادات الحيوية للقضاء عليها، وفي رد فعل على تلك الأدوية، تدخل البكتيريا بحالة تشبه “السُبات”، وفي نفس الوقت يقوم الجسم بإفراز ما يسمى بـ”مضادات السموم” للتخلص من المفرزات التي تنتجها البكتيريا لتحافظ على بقائها وتكاثرها في جسم الإنسان.

وتبين للعلماء مؤخراً من خلال الدراسات الجديدة أن “مضادات السموم” الموجودة في جسم الإنسان تحتوي على ما يسمى “متناظرات” من الأحماض الأمينية، وعن طريق التأثير على تلك “المتناظرات” بطرق طبية حديثة يمكن للأدوية والمضادات الحيوية أن تخترق أغشية الخلايا البكتيرية، مما يُمكّنها من القضاء عليها.