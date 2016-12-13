وزير الإسكان يعلن عن بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال 2017

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن وزارته ترتب لتنفيذ خريطة خلال 2017م، تتضمن بناء 300 ألف وحدة سكنية عبر شراكات مع كوريا الجنوبية والصين ومطورين محليين.

وفصّل الوزير، أن الخطة تتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض بالشراكة مع كوريا الجنوبية، و100 ألف وحدة بالأحساء بالشراكة مع الصين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى بعدد من المناطق بالتعاون مع مطورين محليين، بحسب “عكاظ”.

من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث، أن حل أزمة الإسكان نال اهتماماً كبيراً في ميزانية 2017م.

وأشار إلى أن أزمة السكن تتعلق بـ3 عوامل رئيسة، تتمثل في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع الأسعار، وتوفير التمويل اللازم دون كلفة مالية مرتفعة.