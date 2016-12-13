الشثري: المقيم الواحد يُكلف الدولة 6 آلاف ريال سنوياً (فيديو)

تواصل- الرياض:

أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض، منصور الشثري، أن المقيم الواحد يحصل على دعم يعادل 6 آلاف ريال سنوياً من الدولة نظير استخدامه للمرافق العامة والخدمات.

وذكر الشثري، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “المرصد” على قناة الاقتصادية، أن الدولة هيأت البنية التحتية لتستوعب أكثر من 30 مليون يمثل الوافدون ثلثهم.

وأشار إلى أن ذلك كلف الدولة مئات المليارات؛ لتوفير بنية تحتية كان من المفترض أن تكفي لزيادة بنسبة 50 % من أعداد المواطنين.

ولفت إلى أن أي وافد سواءً أكان عاملاً أو مرافقاً فإنه يستخدم من المرافق العامة وفقاً لتقديرات الخبراء، ما يعادل ستة آلاف ريال سنوياً كدعم متمثلة في أسعار الطاقة والمياه، علاوة على استفادته من الطرق والمواصلات، وفي أحيانٍ أخرى قد يستفيد من التعليم المجاني والعلاج المجاني.

ورأى أن القطاع الخاص استخدم نموذج الاعتماد على العمالة الرخيصة، وهو نموذج لن يوفر فرص عمل لائقة للمواطنين.