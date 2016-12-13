 جدولة استحقاقات الشركات على الجهات الحكومية لتفادي التأخير | صحيفة تواصل الالكترونية

جدولة استحقاقات الشركات على الجهات الحكومية لتفادي التأخير

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جدولة استحقاقات الشركات على الجهات الحكومية لتفادي التأخير
وزارة المالية

تواصل – وكالات:

تلقت الجهات المختصة، توجيهات بجدولة مستحقات الشركات على الجهات الحكومية، ليتم دفعها بالكامل، خلال الفترة المقبلة؛ لتفادي حالات التأخير التي حدثت في وقت سابق وتمت تسويتها بحلول نهاية 2016.

يأتي هذا القرار عبر جداول، تحدد تلك المستحقات بوضوح، مرفقة بمسوغات الصرف النظامية المعتمدة بحسب أنظمة الدولة، وتنظيمات وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

تؤدي تلك التعليمات إلى سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في ميزانية العام 2017، بما يساعد القطاع الخاص في تعزيز نموه وتطوير قدراته، لتحمل مسؤولياته في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

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