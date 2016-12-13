بالفيديو.. القوات الخاصة تردع متسللين حوثيين على الحدود

تواصل – جازان:

تصدت وحدات من المظليين والقوات الخاصة، في عملية نوعية ليلية، لمتسللين حوثيين، مستعينين في ذلك بأساليب قتالية متمرسة وسط الحدود الشائكة والتضاريس القاسية.

وأظهر تقرير تلفزيوني بثته “العربية”، طريقة تخفي تشكيل عسكري من وحدات المظليين والقوات الخاصة، وهو يسير مخترقا الظلام بين مبان مهجورة وسط أرض يغطيها الشجر وتملأها القوارض، ليصل إلى التهديد المحتمل.

وبحسب التقرير بدا التشكيل العسكري، عبر تقنية التصوير الليلي، وهو يقترب من عناصر ميليشيا الحوثي التي حاولت التسلل عبر الحدود عند منطقة جازان، حيث قاموا بإطلاق وابل من النيران عليهم وسط الظلام لردعهم ومنع تسللهم.