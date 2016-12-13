 بالفيديو.. القوات الخاصة تردع متسللين حوثيين على الحدود | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. القوات الخاصة تردع متسللين حوثيين على الحدود

0

تواصل – جازان:

تصدت وحدات من المظليين والقوات الخاصة، في عملية نوعية ليلية، لمتسللين حوثيين، مستعينين في ذلك بأساليب قتالية متمرسة وسط الحدود الشائكة والتضاريس القاسية.

وأظهر تقرير تلفزيوني بثته “العربية”، طريقة تخفي تشكيل عسكري من وحدات المظليين والقوات الخاصة، وهو يسير مخترقا الظلام بين مبان مهجورة وسط أرض يغطيها الشجر وتملأها القوارض، ليصل إلى التهديد المحتمل.

وبحسب التقرير بدا التشكيل العسكري، عبر تقنية التصوير الليلي، وهو يقترب من عناصر ميليشيا الحوثي التي حاولت التسلل عبر الحدود عند منطقة جازان، حيث قاموا بإطلاق وابل من النيران عليهم وسط الظلام لردعهم ومنع تسللهم.

شاهد ايضا

مرور مكة: مركبات الأئمة والمؤذنين مسموح دخولها «مركزية الحرم»

مرور مكة: مركبات الأئمة والمؤذنين مسموح دخولها «مركزية الحرم»

«النقد» توضح سبب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات

«النقد» توضح سبب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات

مستثمرون: قرار «العمل» بتحديد أسعار الاستقدام يرفع الكلفة لـ3 آلاف دولار

مستثمرون: قرار «العمل» بتحديد أسعار الاستقدام يرفع الكلفة لـ3 آلاف دولار

«الداخلية» تشدد على جمع مبالغ الديات عبر حسابات بنكية رسمية

«الداخلية» تشدد على جمع مبالغ الديات عبر حسابات بنكية رسمية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>