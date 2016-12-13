مرور مكة: مركبات الأئمة والمؤذنين مسموح دخولها «مركزية الحرم»

تواصل- مكة:

أكد المتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، أن مركبات الأئمة والمؤذنين لن تمنع من دخول المنطقة المركزية للحرم في حال إغلاق الطرق، ليكون إجمالي أنواع المركبات المسموح بدخولها 6 أنواع.

وكانت إدارة المرور قد حددت أوقاتا عدة، لمنع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم العمرة، لتجنيب المركبات مزاحمة الزوار والمعتمرين، وإتاحة الفرصة للتدفقات البشرية القادمة من الفنادق الواقعة في مركزية الحرم، وفقا لـ‘‘مكة‘‘.

وتبدأ أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات المسجد الحرام قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة، لإتاحة أكبر قدر ممكن من المساحات للزوار والمعتمرين المشاة، سواء القادمين من الفنادق أو من مواقف الحافلات التي تقلهم من الأحياء المجاورة إلى المسجد الحرام.

وتُمنع المركبات من الوصول إلى ساحات الحرم قبل أوقات الصلوات، كذلك تمنع بصفة أقل بعد الانتهاء من الصلوات لحين تقلص أعداد المشاة، ويتم فسح المجال الكافي لمرور المركبات في المسارات المخصصة لها، وتتمكن مسارات المشاة من استيعاب كامل الأعداد التي تسير على أقدامها في مختلف جهات المنطقة المركزية.

وأضيفت مركبات أئمة ومؤذني الحرم المكي لخمسة أنواع أخرى يسمح لها بالدخول للمنطقة المركزية في أوقات منع دخول المركبات لعدم مضايقة الزوار والمعتمرين خلال أوقات الصلوات، وهي مركبات مركبات حمل الجنائز، ومركبات الإسعاف والإنقاذ، وآليات الدفاع المدني والمساندة، والآليات الخاصة بمشاريع الحرم، مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.