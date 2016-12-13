 «النقد» توضح سبب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات | صحيفة تواصل الالكترونية

«النقد» توضح سبب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات

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«النقد» توضح سبب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات

تواصل- الرياض:

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بروز أي إشكالات تزامنت مع طرح الإصدار السادس من العملة النقدية للتداول، في وقت كان ملاحظاً فيه عدم اعتماد عدد من صرافات البنوك التعامل بالعملات الجديدة حتى ساعة اقفالها في بعض مناطق المملكة.

وعلى الرغم من تأكيدات مدير الإصدار في “ساما” الدكتور نايف الشرعان، بأن تداول العملة الجديدة بدأ فعليا منذ أمس، إلا أنه برر عدم ظهور العملة في بعض الصرافات لكون عملية نقل الأموال وتوزيعها تحتاج إلى مزيد من الوقت، بحسب “مكة”.

وأوضح الشرعان، أن مؤسسة النقد طرحت الإصدار الجديد السادس من العملة للتداول من خلال فروع المؤسسة العشرة المنتشرة في جميع مناطق البلاد، وإنه تم تداول العملة فعليا على أرض الواقع، حيث بات بإمكان المواطنين والمقيمين المتداولين للنقد، أو البنوك التجارية الحصول عليها من خلال فروع المؤسسة.

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