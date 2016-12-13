870 ألف مقيم غير مؤمنين صحيا

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بلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية من العمالة الوافدة في نهاية عام 2015 نحو 7.6 ملايين وافد، في الوقت الذي يشكل فيه الوافدون ثلث السكان بنسبة 33 %، بما يعادل 10.4 ملايين نسمة، مما يعني أن نحو مليون وافد غير مؤمنين صحياً على أراضي المملكة، باستثناء العمالة المنزلية النظامية التي لم يشملها التأمين الصحي والتي بلغت نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، حتى نهاية 2015.

وقالت مصادر، إن 870 ألف وافد غير المؤمنين صحياً يعتبرون مخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة، وبالتالي لا توجد لديهم وثائق أو إقامات نظامية، وفقا لـ”الوطن”.

وأضافت، أن الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بموقع وزارة الداخلية “أبشر” تمكن من ضبط عمليات التحايل المتعلقة بأنظمة التأمين، حيث إن الشركات والمؤسسات لن تتمكن من إصدار الإقامات والاستفادة من الخدمات الحكومية إلا بوجود التأمين الصحي.