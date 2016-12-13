تفاصيل القبض على المشاركين في الحفل الراقص المختلط بجدة

تواصل- جدة:

أكد متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، أنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفلة مختلطة في مدينة جدة، تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين وضبط عدد منهم (وافدين من جنسية عربية) وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص.

وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت، إلى منظم الحفلة الراقصة المختلطة، وهو من جنسية عربية يلقب بـ”حفلة”، عمد إلى إغلاق جواله فور انتشار المقطع، وغادر إلى بلاده أملا في عدم ربط اسمه بالحفلة المختلطة، غير أن نجاح الجهاز الأمني في جنائية جدة بالكشف عن الشقة التي تم التصوير فيها أسهم في الكشف عنه وعن بقيه المتورطين، بينهم شاب ثلاثيني “مواطن” يعمل في أحد البنوك، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

تفاصيل القضية التي نظمت في شقة بجوار معلم السارية الشهير وسط جدة، وثقت عبر كاميرا جوال خاص بإحدى الحاضرات عن طريق صديقة لها حصلت عليه بموافقتها، ونشرته.

ووصل عدد الموقوفين إلى ستة أشخاص، بعد نجاح شعبة التحريات والبحث الجنائي في استدراج المنظم الرئيسي للحفلة حيث عمد الفريق الأمني الذي تولى المهمة إلى الاستعانة بعدة رسومات بيانية للموقع مع الاعتماد على بعض المعالم التي ظهرت ومنها السارية الشهيرة، إذ تم قياس المسافة بينها والشقة بشكل تقديري ودراسة اتجاه الهواء قياسا بتحرك العلم وتقدير اليوم الذي تم تصوير المقطع به، ليتم الكشف على عدد من الشقق السكنية في الموقع لمطابقتها مع ما ظهر في الفيديو.

وشمل الإيقاف 3 نساء من جنسية عربية، واحدة أقرت بالتواجد في الشقة والمشاركة في الرقص والاختلاط مع آخرين لا تربطها بهم صلة شرعية، فيما أوقف آخر من جنسية عربية قبل أن يتم استدراج منظم الحفلة والشهير بــ”حفلة”، والإيقاع بأحد المواطنين لاحقا.

العمل الأمني تميز بالسرعة والدقة بعد أن تم تفتيش عدة مواقع ليظهر لهم من زاوية الرسومات وجود شقة تطابقت كافة الدراسات مع موقعها، ليأتي التأكيد أنها ذات الشقة ويملكها مقيم عربي، وبتفتيشها اتضح أن الأثاث الذي تحتويه هو ما ظهر في المقطع، وباستجواب المقيم أكد أن أحد أقاربه قام باستئجار الشقة منه لغرض تنظيم مناسبة، وبتتبع المعلومات حصر المشاركون في الحفلة ليسقطوا تباعا.