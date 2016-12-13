تحويل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين

تواصل- وكالات:

سعيا منها لتقدير المعونة الحكومية، قررت وزارة الإسكان أن يتم تسجيل عدادات الكهرباء لصالح المستأجر للعقار السكني أو التجاري تحت مسمى “مستفيد”، طوال فترة الإيجار.

وجاء القرار على غرار تسجيل سيارات التأجير في نظام “تم”، حيث سيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة، بحسب “المدينة”.

وانتهت وزارة الإسكان من الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات منها: مركز المعلومات الوطني، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل.

يأتي هذا فيما يتم العمل حاليًا على الربط بعدد من الجهات الأخرى منها: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، البريد السعودي، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن العداد سيكون تحت مسمى “المستفيد” وهو المستأجر ومن ثم يوقف بمجرد إخلاء المسكن.