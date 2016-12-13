 الجوف.. نزلاء الرعاية الاجتماعية يقضون يوماً ترفيهياً في «تلاع العلي» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الجوف.. نزلاء الرعاية الاجتماعية يقضون يوماً ترفيهياً في «تلاع العلي» (صور)

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الجوف.. نزلاء الرعاية الاجتماعية يقضون يوماً ترفيهياً في «تلاع العلي» (صور)

تواصل ـ عبدالله النعيم:

نظّم مركز الرعاية الاجتماعية في الجوف، رحلة ترفيهية للنزلاء صباح أمس الاثنين، بإحدى مزارع مدينة سكاكا في تلاع العلي.

وعمد المركز من الرحلة إلى الترويح عن النزلاء، امتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية، حيث قام  بعض كبار السن بعمل “المصلي” وهو الخبز الذي يُعمل على نار الحطب.

وتخلّلت الرحلة وجبة غداء، وتقديم الفعاليات الترفيهية والتعريفية بالمزرعة، التي استمرّت ساعات خلال الفترة الصباحية.

وشكّلت الرحلة فرصة للنزلاء للاستمتاع بالأجواء الجميلة بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية.

وشكر محمد العنزي مدير الرعاية الاجتماعية، محمد غصاب العلي، على استضافته واستقباله نزلاء الدار في أكثر من مناسبة، كما أشاد بجهود زملائه الذين أعدوا ونفذوا البرنامج.b5452bad-8a12-4631-992e-6242ef622968 ee33f527-3447-4d5b-9d0e-32e1bc58be01 e8f96167-60c0-44cd-b078-270ef055e6a7

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