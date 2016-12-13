والد الطفلة «راما» ضحية الكيماوي: «الصحة» أهملت متابعة قضية ابنتي (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

اتهم عبدالله المحيميد، والد الطفلة “راما” ضحية الكيماوي التي توفيت أمس الاثنين، وزارة الصحة بإهمال متابعة قضية ابنته عندما ذهبت للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المحيميد في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أمس،: “إنّ قضية ابنته بدأت بخطأ وانتهت بإهمال عانوا بسببه طيلة 3 سنوات ونصف، مؤكداً إيمانه بقضاء الله وقدره”.

وشرح المحيميد، كيف أن الخطأ وقع دون أن يتعرّفوا على المُتسبّب هل هو المختبر أو المستشفى، لافتاً إلى أنّ القضية حالياً في الهيئة الشرعية.

وبيّن أنه تم إيقاف علاج ابنته في أمريكا، وقرروا أن تستقر في المملكة، حيث عادت إلى المستشفى الذي حدث فيه الخطأ، مشيراً إلى أنه لم يحدث تجاوب أو وضع أخصائي لمتابعة حالتها، رغم إرسال برقية لوزارة الصحة قبل أسبوع من وفاتها.

وعانت الطفلة راما المحيميد -رحمها الله-، لأكثر من 3 سنوات، وخضعت للعلاج طِيلة 13 شهراً إثر تعرضها للحقن بجرعات كيماوي في مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة رغم أن حالتها الصحية لا تستدعي.