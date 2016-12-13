16 نصيحة للتأقلم مع رحلات السفر الطويل

تواصل – وكالات:



يعاني البعض من الملل خلال رحلات السفر، خاصة إذا كانت الرحلة بعيدة وتستغرق وقتا طويلا.

ولذلك يقدم خبراء السفر مجموعة من النصائح التي تساعد المسافرين على التأقلم مع رحلات الطيران الطويلة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- التنظيم

كلما حجزت تذكرتك مبكراً تمكنت من الحصول على المقعد الذي ترغب فيه.

2- حزم الحقائب

ينصح بحزم أقل كمية ممكنة من الأغراض وحمل أقل عدد من الحقائب خلال رحلات الطيران الطويلة.

3- اختيار المقعد

حاول أن تختار المقعد الذي ترغب بالجلوس فيه بعناية، حيث يفضل الكثيرون الجلوس إلى جانب النافذة، أو بالقرب من الممر لسهولة الذهاب إلى الحمام، في حين أن المقعد الأوسط غير مرغوب في الغالب.

4- استخدم أميال السفر

يمكن استخدام أميال السفر المجانية بشكل جيد لتغطية نفقات الرحلات الطويلة، كما أن الرحلة الطويلة نفسها تمنحك المزيد من الأميال.

5- قسط كاف من النوم:

حاول أن تتعرف على فارق التوقيت بين بلدك والبلد الذي تسافر إليه، واحصل على قسط كاف من النوم قبل السفر.

6- اشحن أجهزتك الإلكترونية

لا تدوم بطاريات الأجهزة الإلكترونية كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر سوى بضع ساعات، لذلك عليك أن تتأكد من شحنها بالكامل قبل الانطلاق بالرحلة.

7- الوصول إلى المطار

حاول أن تصل مبكراً قدر الإمكان إلى المطار، فأنت واقع تحت الشعور بالتوتر بشكل مسبق بسبب طول الرحلة، ولست بحاجة إلى المزيد من القلق.

8- الراحة على الطائرة

يفضل أن تكون في قمة النشاط والراحة قبل الانطلاق في الرحلة، ولا تتوقع أن تكون الظروف مهيئة دوماً للنوم والاسترخاء على متن الطائرة.

9- جوارب مريحة

للتعويض عن ضعف دوران الدم خلال رحلات الطيران الطويلة، حاول ارتداء جوارب مريحة تساعد على دوران الدم ووصوله إلى الأرجل.

10- الملابس المريحة

خلال رحلة الطيران التي تمتد لساعات طويلة يجب أن تشعر دوماً بالراحة، لذلك ينصح باختيار الملابس التي تؤمن لك الاسترخاء.

11- حماية ممتلكاتك الثمينة

تأكد من وضع ممتلكاتك الثمينة في مكان آمن يصعب الوصول إليه، فأنت على الأغلب ستنام على متن الطائرة، ولن تشعر بما يحدث من حولك.

12- تناول الكثير من الماء

تأكد من تناول كميات كبيرة من الماء خلال رحلة الطيران، فالسفر جواً يمكن أن يجفف الجسم والبشرة.

13- احصل على وسادة للسفر

النوم في الطائرة وبوضعية الجلوس أمر صعب للغاية، لذلك حاول أن تستعين بالوسائل التي تساعدك على ذلك، وفي مقدمتها وسائد النوم.

14- تحرك من وقت لآخر

لا تجلس على المقعد لوقت طويل، فالجسم بحاجة إلى الحركة للسماح للدم بالدوران بشكل جيد.

15- استغل وقتك بشيء مفيد

في حال كان لديك بعض الأعمال المعلقة، فيمكن أداؤها على متن الطائرة، وهذا من أفضل الطرق لقتل الوقت.

16- استخدم تقنيات التنفس

تساعد تقنيات التنفس على الشعور بالهدوء والسكينة واستعادة النشاط وتزويد الجسم بالأوكسجين.