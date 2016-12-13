«التدريب التقني» و«أرامكو» يؤهلان 2000 شاب لتوطينهم بمشروع غاز «الفاضلي»

تواصل – واس:

تعكف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع شركة أرامكو وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على تدريب وتأهيل حوالي (2000) شاب لتوطينهم على وظائف خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيتم تنفيذه شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني فهد العتيبي أن الشراكة مع أرامكو السعودية أثمرت في إنشاء المركز الوطني للتدريب الإنشائي، الذي سيكون مقره في مدينة النعيرية، لتأهيل وتوظيف الشباب على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي، ومتابعة توظيف الشباب الذين لديهم عقود توظيف مع مقاولي المشروع.

وأشار العتيبي إلى أن المركز سيعمل على تدريب (2000) شاب على مدى ثلاث سنوات من الآن، لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي، وستتولى أرامكو السعودية وفق الاتفاقية معها متابعة ومراقبة المقاولين للتأكد من تعيين المتدربين، وأيضاً من الذين لديهم عقود توظيف مع المقاولين تبدأ بالتدريب في أعمال الإنشاء بالتخصصات المختلفة كالأجهزة الدقيقة، والكهرباء، واللحام، وأعمال السقالة، وتشكيل الأنابيب، والنجارة.

وأضاف: أن هذه المشاريع تستهدف جذب المزيد من الشباب، وتوجيهم لفرص العمل في مجال الإنشاءات الصناعية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز في ظل تزايد حاجة هذا القطاع الحيوي إلى كوادر وطنية مؤهلة.

وأكد المتحدث الرسمي للتدريب التقني أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية لتدريب وتأهيل شباب المملكة وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل بالمملكة.

وتابع: أن المؤسسة عملت سابقاً على اتفاقيات تأهيل وتوظيف مع أرامكو السعودية، بدأت في عدة مشاريع وبرامج، كتأسيس المعهد الوطني الصناعي في الأحساء، وأكاديمية الحفر العربية السعودية في بقيق، ومشروع المعهد التقني لخدمات البترول في الدمام والخفجي، بجانب مبادرة “إتقان” في مجال تقنية الفحص وضمان الجودة، وتأسيس معهد “مهارات” في جازان خلال فترة إنشاء أرامكو السعودية لمصفاة جازان.