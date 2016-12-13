تعرف على خطوات نقل بياناتك من هاتفك القديم إلى الجديد

تواصل – وكالات:

يواجه بعض مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مشاكل في نقل بياناتهم عند الرغبة في الانتقال إلى هاتف ذكي جديد، سواء كان يعمل بنظام أندرويد، أو iOS، أو ويندوز فون.

وهناك طريقة سهلة يمكن من خلالها نقل البيانات من هاتف أندرويد لأي هاتف ذكي آخر كالتالي:

1 – جهات الاتصال:

يمكن لمستخدمي أندرويد مزامنة جهات الاتصال بكل سهولة، بفضل خدمات جوجل المتوفرة على نظام أندرويد، وكذلك يمكن استردادها عند الحاجة إليها بسهولة، ويمكن عمل ذلك بخطوات بسيطة:

افتح الإعدادات (Settings)، ثم الحسابات والمزامنة (Accounts & Sync)، ثم اضغط على زر جوجل، ثم اختر بريد الجيميل الذي تريد عمل المزامنة عليه، وتأكد من تحديد اختيار “مزامنة جهات الاتصال”.

بعد هذه الخطوات، تكون مزامنة جهات الاتصال قد تمت، وفي الهاتف الجديد، يتم عمل هذه الخطوات لاسترداد جهات الاتصال:

أولاً: يمكن إدخال حساب “جيميل” عند فتح الهاتف لأول مرة؛ ومن ثم اتباع الخطوات السابقة لتفعيل المزامنة، وستتم إضافة جهات الاتصال تلقائياً.

ثانياً: يمكن حتى بعد فتح الهاتف، إضافة حساب “جوجل”، وتفعيل المزامنة، وستظهر جهات الاتصال كاملة في تطبيق جهات الاتصال، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات، ثم اضغط على الحسابات والمزامنة، اضغط على خيار “إضافة حساب”، ثم اختر “Google”، ثم أدخل معلومات حسابك الذي تمت عليه المزامنة، ثم تأكد بعد إضافة الحساب، من تفعيل خيار “مزامنة جهات الاتصال”.

2 – الصور:

تعد مزامنة الصور أمراً سهلاً مع تطبيق جوجل للصور، وخصوصاً بعد التطبيق الجديد الذي يتيح تخزين عدد لا نهائي من الصور في الخدمة السحابية، ويمكن مزامنة الصور بخطوات بسيطة يمكن اتباعها كالآتي:

افتح تطبيق جوجل للصور “Photos“، ثم المس علامة القائمة في أعلى اليمين (أعلى اليسار في حالة اللغة الإنجليزية)، ثم اختر الإعدادات، ثم اضغط على خيار “الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة”، ثم قم بتحويل الخيار إلى “تشغيل”.

بعد هذه الخطوات تكون قد تمت مزامنة الصور بشكل تام مع حساب “جيميل”، ويمكن استرداد الصور من التطبيق، عن طريق فتح تطبيق “Photos” ثم سيتم طلب معلومات حساب “جيميل”، وستتم إضافة الصور إلى التطبيق.

3 – التطبيقات:

يمكن مزامنة التطبيقات بين أجهزة أندرويد وبعضها البعض، حيث يتم تخزين معلومات التطبيقات التي قام المستخدم بتحميلها، في حساب “جيميل” الخاص به، ويتم تحميلها من متجر “بلاي ستور” عند إدخال بيانات حساب “جيميل”، عن طريق خطوات معدودة:

افتح “الإعدادات”، ثم اضغط على “الحسابات والمزامنة”، ثم اختر “Google”، ثم اضغط على حساب “جيميل” الذي تريد أن تتم عليه المزامنة، تأكد من تحديد خيار مزامنة “بيانات التطبيقات”.

ويتم استرداد التطبيقات بطريقين:

أولاً: عند فتح الهاتف لأول مرة وطلب معلومات حساب “جيميل”، يتم تحديد خيار مزامنة التطبيقات، عند السؤال عن ذلك.

ثانياً: يمكن تفعيل مزامنة “بيانات التطبيقات”، بعد فتح الهاتف، عن طريق اتباع الخطوات السابقة بنفس الطريقة.

4 – الرسائل:

يقوم المستخدمون بإرسال واستقبال العديد من الرسائل، سواء كانت رسائل SMS، أو رسائل “واتس آب”، أو رسائل “فيسبوك ماسنجر”، وسنقوم بعرض طريقة نقل أبرز أكثر أنواع الرسائل انتشاراً:

رسائل SMS: توجد العديد من التطبيقات التي تقوم بحفظ نسخة احتياطية للرسائل، مثل تطبيق Super Backup الذي يتيح حفظ نسخة احتياطية (Backup)، أو استرجاع (Restore) منن الرسائل أو سجل المكالمات إلى بطاقة الذاكرة الخارجية، أو إلى “جوجل درايف”.

رسائل واتس آب: لعمل نسخة احتياطية افتح الإعدادات، ثم إعدادات الدردشة، واضغط على نسخ احتياطي للدردشة، ثم في الهاتف الجديد قم بالتسجيل بنفس رقم الهاتف، في الجهاز الجديد، وسيتم استرداد الرسائل تلقائياً.