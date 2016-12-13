«فقمة فراء» تتجول في شوارع أستراليا

تواصل – وكالات:

فوجئ سكان ولاية تاسمانيا في أستراليا، صباح أمس الاثنين، بوجود حيوان فقمة فراء يزن 200 كيلوجرام، يتجول وسط طريق عام بمدينة لاونسيستون على بعد 50 كيلومتراً عن المحيط.

وأصبح حيوان الفقمة، وهو ذكر بالغ، من المشاهير في أستراليا؛ بعد أن نشرت شرطة تسمانيا صورة له على الصفحة الخاصة بالشرطة على فيسبوك.

وقضى المسؤولون وقتاً كبيراً في محاولة لصيد حيوان الفقمة، الذي جلس فوق إحدى السيارات المتوقفة.

وكان حيوان الفقمة قد شوهد في البداية قبل شروق الشمس، حيث كان في عرض أحد الطرق بمدينة لاونسيستون، وتم تحذير الناس للبقاء بعيداً عنه لتجنب إثارته.

وقام مسؤولو الحياة البرية بتهدئة الفقمة لاحقاً، وقالت شرطة تسمانيا: إنه من المقرر أن يتم إعادة نقل حيوان الفقمة، وإطلاق سراحه في البرية بعد أن يخضع لفحص طبي.