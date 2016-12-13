مغردون يتضامنون مع «حملة سلمان الخير لسوريا»: قدها وقت الشدائد

تواصل – سعود الخالد:

أطلق مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاق “حملة سلمان الخير لسوريا”؛ تضامناً مع الحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتبرع لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وامتدح المغردون عبر الهاشتاق الحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله أن يفك الكرب عن إخوانهم المستضعفين في سوريا.

وقال صاحب حساب عمر مدينة: “جزاكم الله كل خير، بالفعل الآن إخوانكم في المخيمات يعانون من قسوة الشتاء.. وتحية مني لجميع الإخوة في السعودية”.

وقال صاحب حساب فارس اليزيدي ‏@alyzidi_faris: “الحمد لله يستأهلون كل خير إخوتنا في سوريا حفظ الله حكومتنا الرشيدة، والشعب السعودي الكريم، قدها وقت الشدائد”.

وقال صاحب حساب علي العنزي ‏@aali6661: “كل الشكر لملك العرب سلمان على إتاحة الفرصة لمساعدة إخواننا في سوريا، نسأل الله أن يجعل ذلك بموازين حسناته”.

وغرد غرم البيشي ‏@goromalbeshe قائلاً: “التجارة الرابحة مع الله لا تفوتكم، وتذكروا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الله يناديكم في إغاثة أهلكم بحلب فلا تخذلوهم”.

وقالت د. منى التميمي ‏@pinmona2: “تذكروا بأن لدينا إخواناً يعيشون بمخيمات، البرد ضربهم، والجوع أهلكهم، فيا رب اجعل هذه الإعانة خيراً لهم”.