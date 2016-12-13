اقتصاديون: الخصخصة تُقلِّص 40% من الإنفاق الحكومي

تواصل – الرياض:

أجمع خبراء اقتصاديون، على أن الخصخصة تُقلِّص نحو 40% من الإنفاق الحكومي، وتعزِّز الاندماجات بين الكيانات الاقتصاديَّة الكبرى، وتوفِّر أعباء الموازنة، وتُنعش خزينة الدولة بحوالي 10-20%.

ورأى الاقتصاديون أن الخصخصة تزيد النمو الاقتصادي، والإنتاج، وتعزِّز الفرص الاستثماريَّة، وتدفع القطاع الخاص لتقديم خدمات بجودة عالية، إضافة إلى توفير فرص وظيفيَّة، وكوادر مؤهَّلة، وقضائها على البيروقراطيَّة، والمركزيَّة، بحسب “المدينة”.

وقال عضو اللجنة السعوديَّة للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث: إن خصصة قطاعات ومنشآت حكومية يعزِّز النمو والتوسُّع في الفرص الاستثماريَّة، التي تقضي بدورها على سلبيَّات القطاع، فضلاً عن توفير إيجابيَّات في القطاع الخاص عبر إدارة المشروعات لتقديم أجود الخدمات.

وفي سياق متصل، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني: إن تفعيل برامج خصخصة القطاع العام، يصطدم بغياب الجاهزية، رغم طموح الحكومة، خاصة أنه يخلق حالة من الكفاءة الإنتاجيَّة والضبط المالي والاعتماد الذاتي.

ولفت القحطاني، إلى أنَّ الخصخصة تُقلِّص إنفاق الدولة بنحو 40%، وتزيد إيرادات المؤسسات خاصةً التعليم والصحة.