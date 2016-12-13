خطوات تُجنِّبك انتقال العدوى

تواصل – وكالات:

قالت أستاذة الصحة العامة والطب الوقائي بطب عين شمس في مصر، الدكتورة أماني مختار: إنَّ الحماية من انتقال الفيروسات تُعد أبسط وأهم الحقوق التي لا بد أن يقوم بها الفرد لحماية نفسه من الأمراض.

وأكَّدت أهمية أن يتعرَّف المريض على طُرق مكافحة العدوى لمطالبة الطبيب بتنفيذها، والتي تتلخَّص في 7 خطوات من شأنها حماية المرضى والأطباء والممرضين.

وأول طُرق الحماية هي استخدام أدوات كشف جديدة كـ”مقياس درجة الحرارة والحقن”، وفي بعض الأماكن يفضل أن يستخدم كل مريض سماعة مختلفة؛ منعاً لنقل الأمراض الجلدية والحساسية.

وثانِي الطُرق تتمثَّل في ارتداء “قفاز” عند الكشف على كل مريض على حدة، وثالثها غسل اليدين قبل ارتداء الجوانتي وبعد الانتهاء من الكشف والتخلُّص منه، ورابعها عدم غلق السرنجة بعد استخدامها خَشية أن تدخل بالخطأ في يد الطبيب أو الممرض؛ مما يتسبب في نقل فيروس الإيدز أو فيروس سي.

وخامس طرق الحماية هي ارتداء الطبيب للنظارة والقناع للفم والأنف والبالطو؛ بسبب تناثر قطرات الدم أثناء الإجراء الطبي للمريض، ويتوجَّب على مسؤولي المستشفيات في سادس طُرق الحماية الكشف الدوري على العاملين من أطباء وممرضين، وآخر الطرق أهمية الحصول على التطعيمات التي تقي الأطباء والممرضين من الأمراض بشكل دوري.

ورأت أستاذة الصحة العامة والطب الوقائي، أنَّ كل اللوائح التنظيمية لمكافحة العدوى، وعدم نقلها متوفرة لدى كل المستشفيات العامة والخاصة.

وحذَّرت من عيادات الأسنان لأنها أكثر الأماكن التي ينتقل فيها الأمراض؛ بسبب استخدام الأدوات نفسها، أو إمساك الطبيب للأدوات بنفس القفاز الذي يستخدمه مع مريض آخر؛ مما يتسبَّب في نقل المرض بسهولة.