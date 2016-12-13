تحذيرات لمرضى الكبد من تناول المضادات الحيوية

تواصل – وكالات:

حذَّر أستاذ علم الأدوية في الهيئة القومية للرقابة الدوائية المصرية الدكتور محمد رؤوف حامد، اليوم الاثنين، من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مؤكداً أنها قد تؤدي للوفاة.

وحدّد حامد ضمن الحالات المحظور من تناول المضادات مرضى الفشل الكلوي أو التهاب الكبد، باعتبار أنّ من الطبيعي خروج المضاد الحيوب عن طريق الجسم سواء من الكبد أو الكلى، وعند وجود خلل بأحدهما خاصة الكبد قد يحدث تراكم للمضاد الحيوي وينتج عنه تسمم الجسم.

وقال حامد: إن المضادات الحيوية لا يجب أن تستخدم إلا عبر الطبيب، ويتم صرفها من الصيدليات بروشتة من الطبيب المختص على حسب الحالة، بحسب “اليوم السابع”.

ونبّه حامد إلى أنّ هناك مرضى ممنوعين تماماً من تناول المضادات الحيوية بسبب اختلاف الحالة المرضية، التي يترتب عليها أحياناً الوفاة نتيجة الحساسية من بعض المواد في المضاد الحيوي التي ينتج عنها هبوط حاد في التنفس.

وأكّد حامد، على المرضى الذين يتعاطون المضادات الحيوية دون تناول الطعام ضرورة العدول عن ذلك، باعتبار أنّ هناك أنواعاً من المضادات الحيوية التي يجب أن تؤخذ بعد تناول الوجبة.