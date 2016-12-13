ركوب الطائرات الشراعية هواية تجذب الشباب في جدة (فيديو)

تواصل – جدة:

تزايدت في الآونة الأخيرة نسبة إقبال الشباب على هِواية تعلُّم ركوب الطائرات الشراعية في مدينة جدة؛ بِهدف الحصول على رخصة قيادة الطائرات الشراعية من هيئة الطيران المدني.

وأظهر تقرير مصور بثَّته قناة “الجزيرة الإخبارية”، تزايد رغبة الانضمام للأندية المختصة بالتدريب على الطيران بطائرات مختلفة الأنواع على مدرج خاص يتوَّج برخصة رسمية.

وتبدو الطائرات خفيفة الوزن، مختلفة الأشكال والمحركات عن الطائرات العادية، وتعتمد مروحتها بالدرجة الأولى على قوَّة الهواء، ودفع المروحة الخلفية.

وقال مدير أحد أندية الطيران عبد الله السلماني: إن طائرة “الجايروكوبتر” من الطائرات الرياضية الخفيفة، التي يزن بعضها 250 كيلوجراماً، وتقطع مسافة 450 كيلومتراً.

وبيَّن السلماني: أن هناك طائرات شراعية تتراوح أسعارها بين 30 و35 ألف دولار، فيها نظام مظلات الهبوط الاحتياطي، والتي قال: إنَّ بعض الشباب يُفضِّلها في التدرب، فيما يُفضِّل آخرون الاستمتاع بها كركاب.