 تحذيرات من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذيرات من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل

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تحذيرات من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل

تواصل  – وكالات:

ذكرت مجلة الطيران “أيروتيليجراف” أنه يمكن أن يواجه الشخص مشاكل عند نشره صورة لبطاقة صعود الطائرة بشكل عفوي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يتعين إعادة النظر قبل عملية النشر.

وقالت المجلة: إن محبي عمل المقالب والغرباء يمكنهم الحصول على معلومات المسافرين الخاصة بك، أو إساءة استغلالها وذلك من خلال الصورة، حيث عرض التقرير أنه في حال كان اسم الراكب ورقم الحجز مرئياً، فربما يقوم طرف ثالث بالدخول على نظام الحجز، وحتى إلغاء الرحلة كنوع من المقالب. ويحتمل أيضاً أن يكتشفوا العنوان الإلكتروني للراكب ورقم هاتفه.

وحذرت المجلة من أن هناك الكثير من البيانات في الرمز الشريطي (بار كود) الذي يمكن قراءته بمساعدة برنامج قراءة الرموز الشريطية وهو متوفر مجاناً على الإنترنت.

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