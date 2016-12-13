خبراء: الدماغ لا ينضج قبل سن الثلاثين

تواصل – وكالات:

أكد تقرير خبراء لجنة العموم البريطانية، ضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع المجرمين الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاماً؛ لأن أدمغتهم لا تزال غير ناضجة تماماً، جاء ذلك تعليقاً على مطالبات متزايدة في إنجلترا وويلز؛ لمنح حق التصويت للذين بلغوا 16 عاماً.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاماً، ما تزال أدمغتهم في مرحلة النضج للعمليات الأكثر تطوراً، من قبيل اتخاذ القرارات واتخاذ المخاطر، ويبدأ الدماغ فقط بالاستقرار في العقد الرابع.

وقال الدكتور سومرفيل، الذي شارك في كتابة التقرير: ‘‘إنه عند النظر إلى إمكانية الفرد في أن يُشخِّص أو يحكم؛ إذا ما كان دماغ شخص آخر ناضجاً أم لا، فإن اعتبارات السن والمستوى التعليمي بعيدة كل البعد عن ذلك التقييم‘‘. وأضاف: أنه في حين توجد الكثير من النظريات التي تثبت أن المراهقين يتصرفون بشكل مختلف عن البالغين، فإنه لا توجد سن محددة تفصل البالغين من المراهقين، ولكن يفصل بينهم الدخول في “عتبة النضج العقلي”.

وجاء بالتقرير: أن المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً ينبغي أن يتم التعامل معهم بطرق مختلفة عن المجرمين الكبار في السن؛ لأن أدمغتهم لم تنضج بعد، حيث صدر التقرير على إثر مطالب متزايدة في إنجلترا وويلز لمنح حق التصويت للذين بلغوا 16 عاماً.