تقارير: «جالاكسي إس 8» القادم بذاكرة حجمها 8 جيجابايت

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير أن شركة سامسونج تسعى جاهدة لتخطي أزمتها الأخيرة مع هاتفها “جالاكسي نوت 7″، وذلك بإصدار هاتفها المرتقب “جالاكسي إس 8″، المتوقع الإعلان عنه مطلع العام الجديد بذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 “جيجابايت”.

وبحسب موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”، فإن جلاكسي إس 8، سيأتي إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي البالغ حجمها 8 “جيجابايت”، مع ذاكرة تخزين داخلية بتقنية UFS 2.1.

وتعد تقنية UFS 2.1 الجيل التالي لتقنية UFS 2.0 التي صدرت في عام 2013، ومعتمدة في العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق حالياً، وتوفر التقنية الجديدة زيادة في الأداء وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بـ UFS 2.0.

ويُعتقد أن تضمين “جالاكسي إس8” بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 جيجابايت أصبح أمراً ضرورياً ومعقولاً، خاصة أن سامسونج قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي بإنتاج ذواكر “رام” بحجم يصل إلى 8 “جيجابايت”.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات “جالاكسي إس 8″، فقد تحدثت تقارير سابقة أنه سيقدم كاميرتين خلفيتين، وشاشة تغطية بالكامل، والاستغناء عن زر “الرئيسية”، ومنفذ سماعات الأذن، إضافة إلى مساعد رقمي ذكي.

وبحسب التسريبات، فإن سامسونج قررت جعل شاشة جالاكسي إس 8 أكبر حجماً في محاولة منها لجذب محبي الشاشات الكبيرة، خاصةً من سلسلة هواتفها اللوحية جالاكسي نوت، وفق ما نقلت وسيلة إعلامية كورية في الشهر الماضي.