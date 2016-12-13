«آبل»: تقييم «تقارير المستهلك» بشأن بطارية «MacBook Pro» مخالف لاختباراتنا

تواصل – وكالات:

ردت شركة آبل على التقرير الأخير لمجلة “تقارير المستهلك” المتعلق ببطارية أحدث أجهزة حواسيبها المحمولة ‘‘MacBook Pro‘‘، والتي أوصت فيه المستخدمين بعدم شراء أحدث حواسيب الشركة المصنعة لهواتف آيفون؛ بسبب المشاكل المتعلقة بعمر البطارية.

وأعلن فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق، عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘ أن الشركة تتواصل مع المجلة؛ للرد على تقريرها فيما زعمت، ولفهم أكبر للكيفية التي يقومون بها باختباراتهم الخاصة بالبطارية وعمرها.

وأكد: أن نتائج الاختبار خاصتهم، لا تتطابق مع اختباراتنا وفحوصاتنا واسعة النطاق، أو مع ما حصلنا عليه من البيانات الميدانية.

وحصل حاسب ماك بوك برو لعام 2016 على تقييم إيجابي من حيث الأداء الجديد جداً من حيث جودة العرض والأداء، إلا أن عمر البطارية حال بشكل كبير دون حصوله على توصية لشرائه من قبل المستهلكين.