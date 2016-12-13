 «البيئة»: توطين «البيوفلوك» يوفر 25‎%‎ من الأعلاف | صحيفة تواصل الالكترونية

«البيئة»: توطين «البيوفلوك» يوفر 25‎%‎ من الأعلاف

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«البيئة»: توطين «البيوفلوك» يوفر 25‎%‎ من الأعلاف

تواصل – خالد العبدالله:

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم في توطين استخدام نظام ‘‘البيوفلوك‘‘ للاستزراع المائي بالمملكة، والذي يوفر أكثر من ٢٥٪ من الأعلاف التي تمثل أكثر من ٦٠٪ من إجمالي تكاليف الإنتاج.

وأشارت الوزارة، وفقاً لحسابها الرسمي على ‘‘تويتر‘‘، إلى أن ‘‘البيوفلوك‘‘ نظام مغلق يطبق لرفع مستوى الأمن الحيوي والمحافظة على البيئة، وترشيد المياه، وتخفيض استهلاك العلف.

يذكر أن نظام ‘‘البيوفلوك‘‘ تُبنى فكرته على أساس استخدام بكتيريا غير ذاتية التغذية، تستهلك النيتروجين فتتخلص من الأمونيا التى تسبب مشاكل كبيرة للأسماك، وهذه البكتريا نفسها مصدر بروتيني مرتفع لتغذية الأسماك، وبذلك تتحسن خواص جودة المياه وتنخفض تكاليف التغذية.

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