شرطة الرياض توقف صوماليين متهمَيْن بقتل إثيوبية في منفوحة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان: ‘‘إن الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغاً من إحدى فرق هيئة الهلال الأحمر، عن وجود امرأة مجهولة – يحتمل أن تكون من الجنسية الإفريقية – ساقطة بأرض فضاء بحي منفوحة، مصابة بكدمات في الظهر والرأس ونزيف بالدماغ، وجرى إسعافها على الفور لكنها تُوفيت بعد ذلك‘‘.

وأضاف الميمان، بالانتقال للمستشفى، تعذر سماع أقوالها لسوء حالتها الصحية، وفي وقت لاحق تُوفيت، وتم إيداعها ثلاجة، مدينة الملك سعود الطبية لإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة.

وتابع الناطق باسم الشرطة؛ نظراً لأهمية البلاغ، فقد أجرت إدارة البحث الجنائي تحريات موسعة، لجمع واستقاء المعلومات في كافة الاتجاهات؛ بهدف التوصل إلى الجناة، ومن خلال التحريات تبين أنها فتاة إثيوبية، تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، تقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وبتكثيف البحث تم تحديد دائرة الاشتباه في شخصين من الجنسية الصومالية أشارت الدلائل إلى صلتهما بالفتاة.

وتابع: جرى ضبطهما، وبسماع أقوالهما المبدئية، أفادا أن الفتاة سبق أن أُصيبت أثناء قدومها من بلدها عن طريق التهريب في حادث عرضي، وقد تم إرسالها لمدينة الرياض من قبل قريبها المقيم في محافظة وادي الدواسر لعلاجها، إلا أن حالتها الصحية ساءت وقررا التخلص منها خوفاً من وفاتها.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما في مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.