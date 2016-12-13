مصدر بـ«العمل»: الطالب المقيم خارج سكن أسرته يستحق الدعم

تواصل – وكالات:

قال مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إن الطالب الذي يقيم في سكن مستقل عن أسرته سيحصل على دعم مباشر من البرنامج، بخلاف الطالب الذي يقيم مع أسرته، حيث سيتم دعمه ضمن إطار الأسرة.

وأضاف المصدر، وفقاً لصحيفة “المدينة”: أن الفئة التي لا يشملها الدعم هم المواطنون الذين يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً؛ وذلك لكونهم لا يستهلكون خدمات الطاقة.

وكان ماجد العصيمي، المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، قد ذكر أن الشخص العَزَبَ، والأرملة يحق لهما الاستفادة من الحساب، بشرط أن يعيشا في مسكن خاص بكل منهما بعيداً عن أسرتيهما.‎