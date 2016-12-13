 «النقد» تصدر ضوابط تسعير محدَّثة للتأمين على المركبات | صحيفة تواصل الالكترونية

«النقد» تصدر ضوابط تسعير محدَّثة للتأمين على المركبات

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«النقد» تصدر ضوابط تسعير محدَّثة للتأمين على المركبات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات بتاريخ 27/3/1438هـ الموافق 26/12/2016م تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.

وأكدت أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.

وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً “خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد.

وتضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات بحد أقصى تاريخ 4 / 7 / 1438هـ الموافق 1 / 4 / 2017م.

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