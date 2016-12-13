وزير يمني: المنظمات الدولية تضلل الحقائق لصالح «الانقلابيين»

تواصل – وكالات:

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، اليوم الاثنين: إن المنظمات الدولية في بلاده تمارس أسلوب “تضليل الحقائق لصالح الانقلابيين”.

وأضاف: أن المنظمات الإنسانية ترصد الأحداث إما بأهواء سياسية، أو بصورة غير محايدة تنحاز للقوى الانقلابية؛ بسبب التضليل السياسي الذي مارسته تلك القوى من باب أنها ثورية، أو من خلال عدم حيادية العاملين بها وانتماءاتهم السياسية.

ولفت الأصبحي إلى متابعة وزارة حقوق الإنسان اليمنية كل ما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية التي نصت على إيقاع عقوبات على القوى الانقلابية في اليمن، وتقديم المعلومات والإفادات في هذا الخصوص “مع توضيح المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تم رسمها من قبل القوى الانقلابية”.