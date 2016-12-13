 وزير يمني: المنظمات الدولية تضلل الحقائق لصالح «الانقلابيين» | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير يمني: المنظمات الدولية تضلل الحقائق لصالح «الانقلابيين»

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وزير يمني: المنظمات الدولية تضلل الحقائق لصالح «الانقلابيين»
وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي

تواصل – وكالات:

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، اليوم الاثنين: إن المنظمات الدولية في بلاده تمارس أسلوب “تضليل الحقائق لصالح الانقلابيين”.

وأضاف: أن المنظمات الإنسانية ترصد الأحداث إما بأهواء سياسية، أو بصورة غير محايدة تنحاز للقوى الانقلابية؛ بسبب التضليل السياسي الذي مارسته تلك القوى من باب أنها ثورية، أو من خلال عدم حيادية العاملين بها وانتماءاتهم السياسية.

ولفت الأصبحي إلى متابعة وزارة حقوق الإنسان اليمنية كل ما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية التي نصت على إيقاع عقوبات على القوى الانقلابية في اليمن، وتقديم المعلومات والإفادات في هذا الخصوص “مع توضيح المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تم رسمها من قبل القوى الانقلابية”.

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١ تعليق

  1. يا أيها المسكين، هل تظن أن المنظمات الدولية وضعت لمصلحة المسلمين وبلاد المسلمين، إنما وضعت لحفظ مصالح الكفار وبلاد الكفار ولو على دمار المسلمين وبلاد المسلمين.

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