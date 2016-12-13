9 آلاف مشارك في مسابقة «صفة صلاة النبي» بـ«دعوي الروضة»

تواصل ـ خالد العبدلله:

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة، خلال شهر ربيع الأول 1438هـ، مسابقة فقهية توعوية ركزت بصورة أساسية على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: “صلوا كما رأيتموني أصلي”.

ونظَّمت المسابقة عبر الاستماع إلى محاضرة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالكريم الخضير عن طريق “اليوتيوب”، و”الساوند كلاوند”.

وتجاوز عدد المستفيدين من المحاضرة 45.000 مستفيد، فيما تخطى عدد المشاركين في المسابقة 9 آلاف مشارك، وتمَّ إجراء القرعة، واختيار الفائزين من العشرة الأوائل.

وأوضح مدير المكتب توفيق الشرهان أن القصد من المسابقة تعلُّم المسلم كيفية الصلاة بصورة صحيحة؛ لما تمثله من أهمية لكونها الركن الثاني بعد الشهادتين.