«تعليم مكة» يعتمد الدوام الموحد بـ«المدارس المشتركة»

تواصل – خالد العبدالله:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة (الصباحية والمسائية)، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق ٢٧ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ.

ومن المقرر أن يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة ٧ صباحا إلى الساعة ١٥: ٧ ، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة ١٥: ٧ صباحًا ويكون الانصراف في نهاية اليوم الساعة ٢٥: ١٢ مساءً.

ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة ظهراً بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً.

وأهاب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي على مكاتب التعليم والمشرفين التربويين متابعة تنفيذ الدوام وتدوين الملاحظات الميدانية تجاه ذلك، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام المقبل كمرحلة أخرى.