 «تعليم مكة» يعتمد الدوام الموحد بـ«المدارس المشتركة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم مكة» يعتمد الدوام الموحد بـ«المدارس المشتركة»

0
«تعليم مكة» يعتمد الدوام الموحد بـ«المدارس المشتركة»

تواصل – خالد العبدالله:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة (الصباحية والمسائية)، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق ٢٧ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ.

ومن المقرر أن يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة ٧ صباحا إلى الساعة ١٥: ٧ ، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة ١٥: ٧ صباحًا ويكون الانصراف في نهاية اليوم الساعة ٢٥: ١٢ مساءً.

ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة ظهراً بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً.

وأهاب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي على مكاتب التعليم والمشرفين التربويين متابعة تنفيذ الدوام وتدوين الملاحظات الميدانية تجاه ذلك، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام المقبل كمرحلة أخرى.

شاهد ايضا

«الشورى» يرفُض مقترحاً بإسناد أعمال التفتيش والرقابة إلى شركات متخصصة

«الشورى» يرفُض مقترحاً بإسناد أعمال التفتيش والرقابة إلى شركات متخصصة

«هيئة الرياضة» توقع اتفاقيات لتخريج «مدربات لياقة» بدنية بالجامعات

«هيئة الرياضة» توقع اتفاقيات لتخريج «مدربات لياقة» بدنية بالجامعات

مصدر بـ«العمل»: الطالب المقيم خارج سكن أسرته يستحق الدعم

مصدر بـ«العمل»: الطالب المقيم خارج سكن أسرته يستحق الدعم

«النقد» تصدر ضوابط تسعير محدَّثة للتأمين على المركبات

«النقد» تصدر ضوابط تسعير محدَّثة للتأمين على المركبات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>