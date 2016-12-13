الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي تخصّص في سرقة بطاريات أبراج شركات الاتصالات

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، ضبط تشكيل عصابي يتكّون من 6 باكستانيين وأفغانيان، سرقوا 30 من بطاريات الجهد الكهربائي من الرياض و70 بطارية من محافظة الرس في القصيم.

وقال الميمان: إن بلاغات وردت إليهم مفادها سرقة بطاريات الجهد الكهربائي لأبراج شركات الاتصالات والمولدات الكهربائية المشغلة لها، ليتم وضع خطة أمنية مناسبة أسفرت عن توافر معلومات تشير إلى تورط مجموعة وافدين من الجنسية الباكستانية والأفغانية.

وأضاف الميمان: أنّه تمّ القبض تباعاً على 8 وافدين في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقوالهم الأولية أقروا بالتخطيط المسبق لسرقة تلك البطاريات بتوزيع الأدوار بينهم، وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المسروقات.

وفي سياق آخر، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من ضبط 3 جناة “سعوديان وفلسطيني” في العقد الثالث من العمر، إثر قيامهم بالتخطيط المسبق لارتكاب 9 حوادث سلب.

وتمثّلت الحوادث في استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الشخصية وتكسير زجاج السيارات وسرقتها أثناء وقوفها موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

وجرى إيقافهم جميعاً لكشف مدى علاقتهم بحوادث السرقات الأخرى المقيّدة ضد مجهول وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.