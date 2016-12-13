بالفيديو.. شاب يوثق هروبه من محطة بنزين بعد تعبئة سيارته دون دفع الحساب

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تداول مغردون مقطع فيديو وثقه شاب أثناء هروبه من محطة بنزين، عقب تعبئة سيارته بالوقود دون أن يدفع الحساب، مبرراً فعلته بعدم امتلاكه للمال.

وقال الشاب وهو يصور عامل المحطة أثناء فراغه من تعبئة مركبته: “يعلم الله راح يجيك سيفون من الطفرة”.

وبعد انتهاء العامل من تعبئة البنزين انطلق الشاب مبتعداً بسيارته خارج المحطة، فيما لم يتضح مكان وزمان تصوير المقطع.

وأثار الفيديو استياء المغردين، ودشنوا هاشتاقاً باسم “هروب شاب من محطة بنزين”، لافتين إلى أن عدم امتلاكه للمال ليس عذراً كي بهرب دون أن يخبر إدارة المحطة.