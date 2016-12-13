«هيئة الرياضة» توقع اتفاقيات لتخريج «مدربات لياقة» بدنية بالجامعات

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شرعت الهيئة العامة للرياضة في توقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات؛ لإيجاد برامج تدريبية لتخريج مدربات “لياقة بدنية”، وستكون البداية بجامعة الأميرة نورة.

وقالت نائبة وكيل رئيس الهيئة للقسم النسائي، هيفاء الصباب: إن الاتفاقيات تتضمن تفعيل برنامج الرياضة بالجامعات، وفتح منشآت الجامعة لعامة النساء.

وبينت الصباب: أنه تم التأكيد على أهمية تفعيل البرامج والبطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية النسائية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت: أن الهيئة بدأت في دعم عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية، والنسائية؛ وذلك بناء على الشراكات التي وقعت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية.