موجز الظهيرة| توقيف شابين خرجا بصحبة فتاة متبرجة.. و«الشورى» يطالب بحدّ لأسعار التأمين على المركبات

تواصل – الرياض:

متحدث «البلديات»: خدمة «وسيط توصيل طلبات» غير مرخصة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد العمر، أن خدمة (وسيط توصيل طلبات) غير مرخص لها، ولا تخضع للوائح المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، بحسب الجزيرة”.

تصريحات العمر جاءت تعليقاً على وسطاء المنصات الإلكترونية التي بدأ انتشارها في الآونة الأخيرة.

الرياض.. إغلاق جزئي بتقاطع طريق الأمير تركي مع طريق مكة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، أنها أغلقت جزئياً تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق مكة المكرمة.

يأتي ذلك تمهيداً لافتتاح الطريق بشكل نهائي، الخميس المقبل، وفقاً لما غرد به حساب الأمانة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

اتجاه لإنشاء مركز خاص بتسوية المنازعات العقارية

تتجه وزارة الإسكان إلى تأسيس مركز لتسوية للمنازعات العقارية، بمختلف أنواعها، بهدف سرعة الفصل في القضايا وإنهاء المنازعات.

وقالت مصادر – وفقاً لـ “الاقتصادية” – إن الوزارة اطلعت على تجارب بعض الدول للخروج بمركز تسويات قوي، لافتة إلى أن فصل المنازعات سيكون على عدة مراحل.

عسير.. إناء عسل بنصف مليون ريال (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطنون يعرضون إناءً من العسل للبيع، بمبلغ نصف مليون ريال، ضمن مهرجان العسل الخامس بمنطقة عسير.

وعرض الأهالي، خلال احتفالهم في محافظة المجاردة ضمن مهرجان العسل، أكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط، والذي يقدر ثمنه بـ 500 ألف ريال، بعد أن وصل وزنه إلى أكثر من 1200 كيلوجرام.

«الشورى» يطالب بوضع حدّ للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات

طالب مجلس الشورى، مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز التنسيق مع الهيئات والأجهزة التنظيمية لضمان عدم تداخل الاختصاصات لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

شرطة الرياض: توقيف شابين استقلا سيارة خاصة مع فتاة متبرجة

أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة الصحافة، بلاغاً يفيد بخروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع “كرايزلر” بناء على مقطع فيديو، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الميمان، “أنه بعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن ضبط الشابين- سعوديي الجنسية- في العقد الثالث من العمر، حيث أقرا بالخروج مع الفتاة.

وتابع، “جرى إيقاف الشابين وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.