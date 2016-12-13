أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم الاثنين الموافق 27 ربيع الأول 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“أمن وأمان” محاضرة للشهري في مكة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد، وجامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، سلسلة محاضرات عامة بعنوان “أمن وأمان”، حيث يقدم الدكتور راشد مفرح الشهري محاضرة، مساء اليوم، بعنوان شرح قوله تعالى “الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون”، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الجامع في مكة.

“أثر العلم في الثبات على الفتن” محاضرة للسويلم بالرياض

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالرياض، سلسلة من المحاضرات، بدءاً من اليوم الاثنين، بعنوان “سُبل النجاة في زمن الفتن”، حيث يُلقي الشيخ عبدالرحمن السويلم، محاضرة بعنوان “أثر العلم في الثبات على الفتن”، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الصفيان في حي السويدي بالرياض.

“يوم ينظر المرء ما قدمت يداه” محاضرة بالرياض

يُلقي الشيخ فهد أبا حسين، مساء اليوم محاضرة علمية بعنوان “يوم ينظر المرء ما قدمت يداه”، وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام محمد بن سيرين بالرياض، وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة الراتبة التي ينظمها الجامع لتوعية المجتمع.

“شرح كتاب التوحيد” درس للحارثي في الرياض

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الخليج، درساً علمياً بعنوان “شرح كتاب التوحيد”، مساء اليوم يقدمه الشيخ بندر بن ردن الحارثي، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع المرشدي في حي الخليج بالرياض.

“شرح كتاب رياض الصالحين” درس للسدحان بالرياض

ينظم جامع الشيخ صالح العلي الصانع رحمه الله، سلسلة من الدروس العلمية الأسبوعية، حيث يقدم مساء اليوم الدكتور عبدالعزيز السدحان، درساً علمياً بعنوان “شرح كتاب رياض الصالحين”، وذلك بين الآذان وصلاة العشاء بمقر الجامع بحي السويدي.

“شرح كتاب الأدب المفرد” درس علمي بتعاوني رجال المع

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع اليوم، درسا علمياً بعنوان “شرح كتاب الأدب المفرد”، يقدمه هادي بن أحمد آل هادي، بجامع الرصعة شمال رجال ألمع. ويأتي الدرس ضمن البرامج التي ينظمها المكتب لهذا العام.

“لغتي هويتي” حلقة علمية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة

ينظم فرع جامعة الملك خالد بتهامة، اليوم الاثنين، حلقة علمية بعنوان “لغتي هويتي” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور المشرف العام على فرع الجامعة الدكتور محمد بن ناصر القرني وذلك على مسرح كلية العلوم والآداب.

ويشارك في الحلقة الدكتور صالح شعيب صالح والدكتور أحمد محمد عبدالفتاح والدكتور الوليد حسن علي، فيما يدير الحلقة العلمية الدكتور زياد محمود مقدادي.