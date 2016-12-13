«الشورى» يطالب بوضع حدّ للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات

تواصل- خالد العبدالله:

طالب مجلس الشورى، بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية.

وشدد المجلس، في جلسته الرابعة للسنة الأولى من الدورة السابعة، اليوم، على ضرورة زيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع مستشفى التخصصي في جدة.

ودعا المجلس، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.

وطالب الشورى، مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز التنسيق مع الهيئات والأجهزة التنظيمية لضمان عدم تداخل الاختصاصات لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

ودعا مجلس المنافسة لدراسة تخفيض معدل التركيز في السوق المحلي، والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق ويعزز المنافسة العادلة.