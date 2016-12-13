احذر.. أجهزة تستهلك الكهرباء دون علمك

تواصل- وكالات:

يسود اعتقاد بأن فصل الأجهزة الكهربائية المنزلية عن التيار، يعني عدم استهلاكها للكهرباء، إلا أن عدداً غير قليل من تلك الأجهزة، تستهلك تيارًا رغم عدم تشغيلها، فيما يعرف بالجهاز “سارق التيار”، أو “الأحمال الوهمية”.

وبحسب دراسة حديثة، فهذه الأجهزة هي: الأجهزة التي تعمل بـ”ريموت كنترول” مثل التليفزيون والريسيفير ومكيف الهواء وأجهزة التسجيل. فهذه الأجهزة لا تنطفئ كلياً عندما يتم إطفاؤها بالريموت كنترول، بل تظل في وضع “الاستعداد” الذي يستخدم كمية كبيرة من الكهرباء في حال كثرة عدد الأجهزة التي تُستخدم بالريموت كنترول.

الـ”adapter” أو المهيئ: هذه الأداة التي تكون في بعض الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة والحاسب الآلي والطابعة وشاحن الموبايل، تستهلك كهرباء حتى عندما يكون الجهاز المفصول، ويمكن التأكد منذ لك عند ملامسة اليد للمهيئ، فإذا وجدنا دفئًا، فإن ذلك يعني أن الأداة تستهلك كهرباء على الرغم من أن الجهاز الرئيسي (التليفون – التليفزيون..) قد يكون غير متصل به.