 أمريكا.. موقع إلكتروني جديد يكشف الأخبار والتقارير الكاذبة | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا.. موقع إلكتروني جديد يكشف الأخبار والتقارير الكاذبة

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أمريكا.. موقع إلكتروني جديد يكشف الأخبار والتقارير الكاذبة

تواصل ـ وكالات:

تشكل بعض المواقع والوسائط الإخبارية، مصدر قلق للكثيرين في الولايات المتحدة، بسبب الأخبار الزائفة التي تنشرها، والتي قد تغير مجرى حدث من الأحداث، أو تؤثر على قضية جانبية وتحولها لقضية رأي عام.

في هذا السياق، أزاح مرصد وسائط التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، التابع لجامعة أنديانا الأمريكية، النقاب عن موقع إلكتروني جديد يهدف للمساعدة في مكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة، يحمل اسم «http//:hoaxy.uini.iu.edu»، ويهدف إلى متابعة طريقة انتشار التقارير الإعلامية الكاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها عبر المصادر الصحيحة والموثوق فيها،

يقوم الموقع الإلكتروني الجديد، على جهود فيليبو مينسر الأستاذ بكلية المعلوماتية والحوسبة «بجامعة أنديانا»، الذي قال «خلال العام الماضي، تحول تأثير الأخبار الزائفة على الولايات المتحدة من قضية جانبية إلى ظاهرة يمكنها تحويل اتجاهات الرأي العام، ولقد رصدنا نماذج من الأخبار الزائفة شكلت خطورة على الحياة الواقعية، مثل المسلح الذي أطلق النار في مطعم للبيتزا في واشنطن دي سي، في رد فعل على تقرير زائف بشأن ارتكاب جرائم تهريب أطفال».

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