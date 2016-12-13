«سناب شات» تتوسع في مجال «الواقع المعزز»

تواصل ـ وكالات:

تستعد شركة ‘‘سناب شات‘‘ للتوسع في مجال ‘‘الواقع المعزز‘‘ بعد استحواذها على الشركة الصهيونية ‘‘Cimagine‘‘ المتخصصة في هذا الشأن، في صفقة تتراوح قيمتها بين 30 إلى 40 مليون دولار.

ويعدّ هذا أول استحواذ تجريه ‘‘سناب‘‘ على شركة ناشئة للكيان الصهيوني، وكانت قد طورت الشركة تقنية تسمح للمستخدمين بإضافة قطع من المفروشات كالكراسي والأسرّة وكذلك الأجهزة المنزلية كالغسالات، والبرادات، التي ينوون شرائها ضمن منزلهم، لمعرفة كيف سيبدو المظهر النهائي، كل هذا يتم عبر الهاتف الذكية وبضغطة زر واحدة فقط.

ويمكن أن تحول سناب شات، هذه الشركة إلى مركز أبحاث وتطوير خاص بها داخل الكيان، وستزيد من عدد الموظفين البالغ عددهم حالياً 20 موظفاً لتدفع أكثر بتطوير التقنية لموائمتها لاستخدامها ضمن تطبيق التواصل.

وتشير المصادر، إلى أن سبب الاستحواذ، هو الحصول على فريق العمل وتوظيفه في الشركة وليس التقنية بحد ذاتها.

يعرف الواقع المعزز، بأنه نوع من الواقع الافتراضي الذي يهدف إلى تكرار البيئة الحقيقية في الحاسوب وتعزيزها بمعطيات افتراضية لم تكن جزءاً منها، وبعبارة أخرى، فنظام الواقع المعزز يولد عرضا مركبا للمستخدم يمزج بين المشهد الحقيقي الذي ينظر إليه المستخدم والمشهد الظاهري التي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب، والذي يعزز المشهد الحقيقي بمعلومات إضافية.