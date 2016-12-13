«تعاوني رفحاء» يحتفل بمرور ربع قرن على تأسيسه

تواصل – رفحاء:

احتفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء (حياة) بمرور ربع قرن (25) عاماً، على تأسيسه بإقامة حفل بهيج بقصر الثريا بمحافظة رفحاء مساء الأحد، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والمشايخ وأعيان البلد والإعلاميين والمواطنين.

وبدأ الحفل الذي أقيم على شرف محافظ محافظة رفحاء أ. بدر بن إبراهيم الهزاع بآيات من الذكر الحكيم تلاه عبدالله عايد الجرواني ثم استهل الحفل عبدالله فرحان الفياض بمقدمة موجزة عن المكتب وبالترحيب بالحضور.

ودشن المكتب هويته الجديدة وشاهد الحضور عرضاً مرئياً يشرح ما تضمنته الهوية الجديدة ومدلولات الشعار وسبب اختياره. وألقى المدير التنفيذي للمكتب لافي رجيعان الشيحي كلمة المكتب بهذه المناسبة.

وقدم من خلالها أشكره باسمه واسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولسمو أمير المنطقة الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد على ما يؤلونه من عناية خاصة بمكاتب الدعوة بالمملكة بشكل عام، وقدم شكره لكل من حضر وشارك هذه الاحتفالية الدعوية.

وشاهد الحضور فيلماً يحاكي قصة إسلام أحد الجاليات يدعى ” نيلسون ” وكيف قادته تأشيرة العمل إلى المملكة ثم دخوله الإسلام عن طريق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد برفحاء (حياة).

وألقى الشيخ عيد بن جروان الضوي المشرف العام على فرع الإفتاء بمنطقة الجوف كلمة مؤثرة استعرض خلالها بدايات الدعوة إلى الله في محافظة رفحاء عن طريق المكتب التعاوني، والجهود تبذل في سبيل نشر العلم والدعوة بين المجتمع رغم قلة الإمكانات.

ودشن محافظ رفحاء وقف (حياة) والذي سيكون مقراً للمكتب ويحتوي على مرافق عدة، وقدم عدد من رجال الأعمال وفاعلي الخير تبرعاتهم للوقف بعد تدشينه بشكل مباشر.

وكرم محافظ رفحاء ورئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ فوزي بن خليف الشمري مديري المكتب السابقين وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية.